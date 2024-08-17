Прожиточный минимум в Украине сейчас слишком мал, подчеркнула министр социальной политики.

Украинские власти хотят отказаться от прожиточного минимума.

Прожиточный минимум могут заменить специальной социальной выплатой, рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире телемарафона. "Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разъединить", - сказала чиновница.

Член Кабмина подчеркнула, что нынешний размер прожиточного минимума слишком мал. Также она поделилась, что специальная соцвыплата, которая может его заменить, будет определяться индивидуально, в частности, зависеть от состава семьи.

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Министр добавила, что такую соцвыплату могут предоставлять, в том числе в случае бедности и для ухода из-за потери трудоспособности.

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Напомним, с 1 января для трудоспособных украинцев прожиточный минимум составляет 3 023 гривни, для детей в возрасте до шести лет - 2 563 грн, для детей от шести до 18-ти - лет 3 196, а для лиц, которые перестали быть трудоспособными, - 2 361 грн.

Ранее глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко призвал западных партнеров ускорить выплату Киеву кредита в размере 50 млрд долларов. По сведениям западных СМИ, из-за задержки помощи возник рост дефицита бюджета.

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