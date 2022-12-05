Курс гривни к евро сегодня составляет 41,95 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего дня - 40,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 25 копеек - до 41,95 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

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Валютный рынок в Украине:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк понизил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Эксперты считают, что продолжение войны в Украине повлияет на курс доллара летом возможны два сценария. Так, доллар может стоить 35 гривен.

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