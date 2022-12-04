Курс евро сегодня составляет 41,30 грн.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" остался на уровне предыдущего дня - 39,90 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня - 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 39,37 грн.

Валютный рынок в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк понизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Эксперты считают, что продолжение войны в Украине повлияет на курс доллара летом возможны два сценария. Так, доллар может стоить 35 гривень.

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