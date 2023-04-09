Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,20 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего дня – 37,90 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,20 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

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Курс в условиях войны

После российского вторжения в Украину регулятор принял решение об отмене ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

До нападения России на Украину соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%, более того - в Украине был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, что тенденция к укреплению гривни сохранится до Пасхи, а после праздников курс вернется в коридор в 38,3 грн/долл.

Аналитики инвестгруппы ICU отмечают, что наличный курс гривни увеличил укрепление с начала года до 6% и продолжает рост.

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