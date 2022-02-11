На фоне российской агрессии наблюдается обвал российского фондового рынка.

В пятницу, 11 февраля, на российском фондовом рынке продолжился обвал, который наблюдается с начала обострения ситуации на украинской границе с января 2022 года.

По состоянию на 13:01 индекс МосБиржи рухнул на 3,65 процента, до 3522,39 пункта, а индекс РТС — на 4,35 процента, до 1479,43 пункта. Об этом сообщает МосБиржа.

Почти все "голубые фишки" МосБиржи идут вниз. Лидером падения стал "Тинькофф" (минус 5,28 процента, до 5538 рублей), "Магнит" (минус 3,2 процента, до 5060 рублей) и "Новатэк" (минус 3,14 процента, до 1580,8 рубля).

По состоянию на 13:18 по Киеву индекса МорБиржи продолжал снижение.

Акции российского "Газпрома" по состоянию на 13:27 по Киеву egfkb lj jnvtnrb 320, 79 руб.

Доллар торгуется на уровне 75 рублей, евро — 85,37 рубля.

Сколько Россия заплатит за агрессию:

В январе 2022 года Bloomberg сообщал, что санкции, которые применяются к России из-за угрозы военного вторжения на территорию Украины, наносят серьезный ущерб российскому бюджету. Так, по подсчетам аналитиков запрет на покупку западными фондами государственного долга РФ обойдется России в 10 миллиардов долларов в год.

Запрет иностранного участия в локальных государственных долговых бумагах обойдется в 60 миллиардов долларов. Прекращение доступа к платежной системе Swift обойдется России в 535 миллиардов долларов в год.

15 января 2022 года эксперты рассказали о последствиях жестких санкций для экономики РФ. Аналитики считают, что в случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а рубль потеряет до 20%.

Обвал российского фондового рынка: