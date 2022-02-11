В пятницу, 11 февраля, на российском фондовом рынке продолжился обвал, который наблюдается с начала обострения ситуации на украинской границе с января 2022 года.
По состоянию на 13:01 индекс МосБиржи рухнул на 3,65 процента, до 3522,39 пункта, а индекс РТС — на 4,35 процента, до 1479,43 пункта. Об этом сообщает МосБиржа.
Почти все "голубые фишки" МосБиржи идут вниз. Лидером падения стал "Тинькофф" (минус 5,28 процента, до 5538 рублей), "Магнит" (минус 3,2 процента, до 5060 рублей) и "Новатэк" (минус 3,14 процента, до 1580,8 рубля).
По состоянию на 13:18 по Киеву индекса МорБиржи продолжал снижение.
Акции российского "Газпрома" по состоянию на 13:27 по Киеву egfkb lj jnvtnrb 320, 79 руб.
Доллар торгуется на уровне 75 рублей, евро — 85,37 рубля.
Сколько Россия заплатит за агрессию:
В январе 2022 года Bloomberg сообщал, что санкции, которые применяются к России из-за угрозы военного вторжения на территорию Украины, наносят серьезный ущерб российскому бюджету. Так, по подсчетам аналитиков запрет на покупку западными фондами государственного долга РФ обойдется России в 10 миллиардов долларов в год.
Запрет иностранного участия в локальных государственных долговых бумагах обойдется в 60 миллиардов долларов. Прекращение доступа к платежной системе Swift обойдется России в 535 миллиардов долларов в год.
15 января 2022 года эксперты рассказали о последствиях жестких санкций для экономики РФ. Аналитики считают, что в случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а рубль потеряет до 20%.
Обвал российского фондового рынка:
- Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.
- 21 января 2022 года российский фондовый рынок продолжил демонстрировать значительное падение. Индекс МосБиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта.
- 24 января 2022 года индекс РТС — основной индикатор фондового рынка России — упал более чем на 5%.
- 24 января 2022 года российский регулятор прекратил покупку валюты.
- 25 января 2022 года крупнейший американский банк JPMorgan закрыл все оставшиеся длинные позиции в российском рубле.
- На фоне обвала российского фондового рынка за месяц, начиная с 20 декабря 2021 года по 26 января 2022 года российские миллиардеры потеряли совокупно $27,9 млрд.
- 27 января 2022 года в Европейском центральном банке заявили о том, что международные банки должны быть готовы к санкциям, которые будут приняты в отношении России в случае усиления российской агрессии против Украины.
- 28 января 2022 года акции российского "Газпрома" продолжили снижение.
- 3 февраля 2022 года наблюдалось падение акций крупнейших российских компаний.
- По состоянию на 8 февраля 2022 года общие потери российских банков из-за геополитических рисков составили 200 млрд рублей.
- 9 февраля 2022 года стало известно о том, что российские банки перестали выдавать крупные кредиты.
- 9 февраля 2022 года в Кремле прокомментировали обвал российской экономики из-за Украины.
- 9 февраля 2022 года аналитики рейтинговых агентств S&P и Fitch заявили, что экономика России уже обречена, даже без вторжения в Украину.