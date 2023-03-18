В то же время евро в банке подешевел.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 5 копеек - до 38,60 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 10 копеек - до 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,10 грн/долл., евро - 39,90 грн / евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,16 грн.

Ситуация на валюнтом рынке Украины

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс доллара в Украине - что прогнозируют эксперты

До конца текущего года вавартость доллара в Украине будет колебаться в пределах 39-40 грн/долл, прогнозируют эксперты.

По самому оптимистичному прогнозу, курс доллара будет находиться в коридоре 38-39 грн/долл, а пессимистический прогноз предусматривает курс на уровне - 41-42,5 грн/долл.

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