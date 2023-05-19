Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,37 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,32 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 15 копеек - до 40,75 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,87 грн/долл., евро - 39,75 грн/евро.

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Динамика курса валют

Вчера, 18 мая, курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 13 копеек - до 37,37 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составил 37,45 грн, евро - 41,32 грн.

По мнению директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, наличный курс в ближайшие дни медленно будет двигаться к официальному, но украинцы изменений не почувствуют. Она отметила, что до конца текущей недели (до 21 мая) курс будет колебаться в пределах 37,4-37,9 грн/долл.

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