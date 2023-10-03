На прошлой неделе ситуация на валютном рынке стала несколько спокойнее.

В сентябре 2023 года украинцы втрое активнее покупают валюту, по сравнению с августом.

Согласно данным Национального банка, в сентябре население приобрело наличной и безналичной валюты на 2,033 млрд долларов в эквиваленте. Объем продажи валюты населением за месяц составил 1,589 млрд долларов.

Таким образом, украинцы приобрели валюты на 444 млн долларов больше, чем продали (в августе разница между покупкой и продажей валюты составила 149 млн долларов).

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Очевидно, увеличение ажиотажа относительно покупки валюты было связано с ожиданиями населения относительно "отпускания" Нацбанком официального курса гривни, о чем с лета велись разговоры, а эксперты прогнозировали возвращение к плавающему курсу именно осенью. Поводом стало утверждение в конце июня регулятором стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возврата к инфляционному таргетированию, что было одним из требований МВФ в рамках программы расширенного финансирования.

Впрочем, отменив с сегодняшнего дня фиксированный курс гривни к доллару, регулятор ввел режим управляемой гибкости валютного курса, то есть о плавающем курсе еще речь не идет.

Аналитики инвестгруппы ICU в финансовом еженедельнике отметили, что на прошлой неделе ситуация на валютном рынке стала немножко спокойнее по сравнению с предыдущими неделями, а наличный курс гривни продолжил усиливаться.

На межбанковском рынке объемы покупки и продажи валюты по итогам четырех рабочих дней уменьшились. Клиенты банков (юридические лица) купили валюты на 36% больше, чем продали, что значительно меньше, чем за аналогичный период предыдущей недели, когда такое превышение достигало 64%. Соответственно НБУ значительно уменьшил объем интервенций по продаже валюты на 25% - до $617 млн.

"В то же время на наличном рынке покупка валюты населением вторую неделю подряд превысила продажи более чем на 30% по итогам 4 рабочих дней. Но объемы покупки и продажи валюты почти не изменились. В итоге за неделю курс гривны в системно важных банках усилился на примерно 0,4%, или на 14 копеек, до 37,3-38,1 грн/$", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что следующие несколько недель рынок будет приспосабливаться к режиму гибкого курса, к которому НБУ переходит сегодня. Из-за этого временно возможен рост волатильности наличного курса, увеличение спроса на межбанковском рынке и, соответственно, интервенций НБУ.

Валютный курс в Украине

2 октября стало известно о том, что Нацбанк ввел гибкий курс. Национальный банк заявил об отмене с 3 октября фиксированного обменного курса гривни к доллару. Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке.

Этот режим отличается от режима плавающего курсообразования, который действовал в Украине до 24 февраля 2022 года, и предусматривает, что НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и будет компенсировать структурный дефицит валюты, не допуская как значительного ослабления гривни, так и существенного укрепления.

НБУ разрешил банкам самостоятельно устанавливать курс безналичной валюты. Ранее банки могли покупать и продавать валюту по заявкам клиентов только в пределах официального курса НБУ +/- 1%.

Официальный курс гривни до сегодняшнего дня был зафиксирован на уровне 36,57 грн/долл.

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