Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,70 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек – до 38,20 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 10 копеек и составляет 41,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,70 грн за долл., евро – 41,20 грн за евро.

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Курс во время войны

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине на текущей неделе с 24 до 30 апреля будет колебаться в диапазоне 37,5 - 38,4 грн/долл. По ее словам, проблем с поставкой купюр пока нет, однако резкий временный рост спроса вполне вероятно может повлечь за собой кратковременный дефицит наличных денег на рынке.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, что курс доллара в Украине в последнюю неделю апреля (с 24 до 30 апреля) будет оставаться стабильным, гривня уже не будет укрепляться. По его словам, рынок не будет статическим: в последнюю декаду апреля будут иметь место незначительные колебания курсов в размере 0,2 - 0,3 (гривня к доллару) и 0,4 - 0,5 (гривня к евро). При этом, как и за последние 2 месяца, разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,15 - 0,25 гривни.

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