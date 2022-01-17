Регулятор на 17 января установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,95 грн/долл.

Представители украинского бизнеса ожидают, что через 12 месяцев курс гривни составит 28,15 грн/долл.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который Национальный банк провел в IV квартале 2021 года.

"Четвертый квартал подряд улучшаются ожидания бизнеса относительно курса гривни. Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,15 грн/долл. США (в предыдущем квартале - 28,50 грн/долл. США). Доля предприятий, которые считают, что обменный курс не превысит 28,00 грн/долл. США, выросла до 50,5% с 35,3%", - говорится в сообщении.

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Квартальный опрос проводился с 3 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года.

В опросе приняли участие 688 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).

Среди опрошенных предприятий 20,8% – компании оптовой и розничной торговли,18,3% – перерабатывающей промышленности, 14,7% – сельского хозяйства, 13,2% – транспорта и связи, 6,7% – добывающей промышленности, 4,5% – энерго- и водоснабжения, 3,2% – строительства, 18,6% – другие.

Курс на 17 января:

Национальный банк Украины на понедельник, 17 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,95 грн/долл., то есть гривня ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.