Курс гривни к евро установлен на уровне 31,99 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 17 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,95 грн/долл., то есть гривня ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 31,99 грн/евро, то есть гривня ослабла на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,97/27,99 грн/долл., к евро - на уровне 32,02/32,03 грн/евро.

Курс на 14 января:

Национальный банк Украины на 14 января установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,74 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на январь:

Эксперты прогнозировали, что в январе 2022 года гривня может ослабнуть до уровня 28,2-28,3 грн/долл. Максимальный курс доллара в прошлом году был зафиксирован 23 января. Тогда доллар достиг отметки 28,25.