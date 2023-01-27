Ракетные удары Росси по объектам энергосистемы Украины и отключения света не привели к росту спроса на наличные среди украинцев.
Как заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, граждане знают, где они смогут получить банковские услуги в случае продолжительного отсутствия света, сообщает пресс-служба НБУ.
"Аварийные отключения не привели к росту спроса на наличные и не повлияли на то, сколько наличных население снимало в банках", - сказал он.
Шабан отметил, что по итогам декабря стало видно, что увеличение наличных средств в обращении происходил такими же темпами, как в предыдущие годы.
"Понимание населением, что отделения банков работают и будут работать даже в условиях отключения электроэнергии, дает свои результаты", - отметили в НБУ.
Отключения света и украинские банки:
Основатель Monobabk Олег Гороховский заверил, что приложение готово к длительным отключениям света и картами можно будет рассчитаться в магазинах, которые работают на генераторах. Украинцев заверили, что мобильное приложение и все основные сервисы оплаты будут доступны.
В "ПриватБанке" сообщили, что часть отделений будут работать во время блэкаута – их всего 100. Остальные же отделения банка будут открываться в зависимости от наличия электричества.
26 декабря 2022 года по инициативе Национального банка все системно важные банки в Украине объединились для создания совместной банковской сети – Power Banking, отделения которой будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.
По состоянию на 25 января 2023 года 1 827 банковских отделений в почти 300 населенных пунктах Украины были готовы предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях блэкаута.