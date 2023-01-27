Аварийные отключения не привели к росту спроса на наличные.

Ракетные удары Росси по объектам энергосистемы Украины и отключения света не привели к росту спроса на наличные среди украинцев.

Как заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, граждане знают, где они смогут получить банковские услуги в случае продолжительного отсутствия света, сообщает пресс-служба НБУ.

"Аварийные отключения не привели к росту спроса на наличные и не повлияли на то, сколько наличных население снимало в банках", - сказал он.

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Шабан отметил, что по итогам декабря стало видно, что увеличение наличных средств в обращении происходил такими же темпами, как в предыдущие годы.

"Понимание населением, что отделения банков работают и будут работать даже в условиях отключения электроэнергии, дает свои результаты", - отметили в НБУ.

Отключения света и украинские банки:

Основатель Monobabk Олег Гороховский заверил, что приложение готово к длительным отключениям света и картами можно будет рассчитаться в магазинах, которые работают на генераторах. Украинцев заверили, что мобильное приложение и все основные сервисы оплаты будут доступны.

В "ПриватБанке" сообщили, что часть отделений будут работать во время блэкаута – их всего 100. Остальные же отделения банка будут открываться в зависимости от наличия электричества.

26 декабря 2022 года по инициативе Национального банка все системно важные банки в Украине объединились для создания совместной банковской сети – Power Banking, отделения которой будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.

По состоянию на 25 января 2023 года 1 827 банковских отделений в почти 300 населенных пунктах Украины были готовы предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях блэкаута.

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