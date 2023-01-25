На сегодня 1 827 банковских отделений в почти 300 населенных пунктах готовы предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях потенциального блэкаута.

Совместная банковская сеть Power Banking, которая дополнительно оснащена, чтобы работать даже в условиях перебоев с энергоснабжением, выросла более чем в 1,5 раза или на 640 банковских отделений за последний месяц.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка, отметив при этом, что 40% от общего количества банковских отделений готовы предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях потенциального блэкаута.

"Сегодня уже 40% от общего количества банковских отделений (кроме неработающих и находящихся на оккупированных территориях и территориях, где ведутся/возможные боевые действия) готовы предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях потенциального блэкаута. Это 1 827 банковских отделений в почти 300 населенных пунктах всех регионов Украины, которые дополнительно оснащены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи", - говорится в сообщении.

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По словам главы НБУ Андрея Пышного, Национальный банк определял цель достичь отметки в 35% от сети каждого из банков.

"Некоторые банки еще приближаются к определенному уровню, но все вместе по системе мы уже превысили этот показатель! Следовательно, количество отделений Power Banking будет расти и дальше", - сказал он.

В НБУ напомнили, что в условиях блэкаута в отделениях сети Power Banking для всех клиентов будет доступен определенный перечень актуальных банковских услуг, в частности, получение наличных (в банкоматах или кассе); платежи, перевод денежных средств (в кассе или терминалах самообслуживания); обмен валюты (в случае наличия наличной валюты в кассе); консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Будут ли работать банки во время блэкаута:

Основатель самого популярного мобильного банка в Украине Олег Гороховский заверил, что команда готова к длительным отключениям света и картами можно будет рассчитаться в магазинах, которые работают на генераторах. Украинцев заверили, что мобильное приложение и все основные сервисы оплаты будут доступны.

В "ПриватБанке" сообщили, что часть отделений будут работать во время блэкаута – их всего 100. Остальные же отделения банка будут открываться в зависимости от наличия электричества.

26 декабря 2022 года по инициативе Национального банка все системно важные банки в Украине объединились для создания совместной банковской сети – Power Banking, отделения которой будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.

Атаки на энергосистему Украины:

С октября 2022 года оккупанты не прекращают ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Первая серьезная ракетная атака на критическую инфраструктуру Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

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