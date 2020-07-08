В НБУ анонсировали новый аукцион своп процентной ставки

Минимальная сумма заявки банка составит 10 миллионов гривень, а общий объем аукциона - 2 миллиарда гривень.

Национальный банк Украины проведет второй аукцион своп процентной ставки среди банков 15 июля.

Читайте такжеНБУ ввел новые антикризисные меры для поддержки банков в условиях карантина

Как сообщили в пресс-службе НБУ, учитывая тестовый характер первого аукциона и увеличение количества банков, которые уже подписали соответствующие генеральные договоры о проведении процентного свопа с регулятором, принято решение не откладывать проведение второго аукциона до августа, как планировалось ранее.

Согласно сообщению, банки могут подать заявку на участие в аукционе до 12:00 15 июля с помощью функционала FX Trading торговой системы Refinitiv или с помощью функционала IB Chat системы Bloomberg.

Результаты аукциона станут известны в тот же день в 17:00, минимальная сумма заявки банка - 10 миллионов гривень, общий объем аукциона - 2 миллиарда гривень.

Отмечается, что один банк может подать не более пяти заявок.

Как сообщал УНИАН, 2 июля состоялся первый аукцион своп процентной ставки, в котором приняли участие четыре банка, общий объем заявок составил 1,38 миллиарда гривень, из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 миллионов гривень.

В мае НБУ утвердил положение о проведении на межбанковском рынке операций своп процентной ставки, что открыло путь к внедрению нового инструмента, который позволит оживить в Украине долгосрочное банковское кредитование.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram