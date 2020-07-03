НБУ провел первый аукцион своп процентной ставки

Общий объем заявок составил 1,38 миллиарда гривень.

Сегодня состоялся первый аукцион своп процентной ставки, в котором приняли участие четыре банка, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Отмечается, что общий объем заявок составил 1,38 миллиарда гривень. Из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 миллионов гривень. Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, определяемую в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%.

"На первом аукционе банки присматривались к новому инструменту и пытались определить в ходе торгов ценовые ориентиры, которые бы устраивали и их, и Национальный банк. Поэтому объем заключенных сделок был довольно незначителен. Впрочем, заданные ценовые параметры будут выступать определенным ориентиром для банков при следующих аукционах. Мы ожидаем роста спроса на этот инструмент, ведь он позволяет банкам снижать собственные процентные риски при кредитовании", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Нацбанка Олега Чурия.

По его словам, не все банки успели заключить генеральные договоры с Нацбанком и завершить процедуры внутреннего согласования для участия в первом аукционе. Это дает основания ожидать увеличения количества участников следующего аукциона, который должен состояться уже в августе, отметил Чурий.

Как сообщал УНИАН, в мае НБУ утвердил положение о проведении на межбанковском рынке операций своп процентной ставки, что открыло путь к внедрению нового инструмента, который позволит оживить в Украине долгосрочное банковское кредитование.

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