По программе "Доступная ипотека 7%", которая была запущена в марте 2021 года, было подписано 1 тыс. 300 договоров на сумму более 1,1 млрд грн.

Объем выданных ипотечных кредитов в Украине в этом году составил более 7 млрд грн, что в 2,5 раза превышает показатель прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 29 декабря.

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"В целом за 10 месяцев 2021 года выдано ипотечных кредитов на более чем 7 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что по программе "Доступная ипотека 7%", которая была запущена в марте 2021 года, было подписано 1 тыс. 300 договоров на сумму более 1,1 млрд грн.

"Кроме того, правительством в этом году было принято решение увеличить уставный капитал "Укрфинжилье" на 20 млрд грн, что позволит ежегодно обеспечивать тысячи украинских семей собственными домами", - добавил премьер.

Ипотечное кредитование:

В декабре 2020 года Министерство финансов создало Публичное акционерное общество "Украинская финансовая жилищная компания" для внедрения механизма доступной ипотеки.

В апреле Верховная Рада приняла закон об изменениях в государственный бюджет Украины для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, который предполагает присоединение Государственного ипотечного учреждения к "Украинской финансовой жилищной компании" ("Укрфинжилье"), созданной Министерством финансов, и создания необходимых условий для надлежащей реализации программы "Доступная ипотека", а также обеспечения функционирования рынка ипотечного кредитования и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

В сентябре Кабмин увеличил уставный капитал "Укрфинжилье" на 20 млрд грн с последующим направлением указанных средств на реализацию программ обеспечения граждан жильем на условиях ипотечного кредитования и финансового лизинга.