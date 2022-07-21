Сейчас средний курс гривни составляет 37,40 грн/долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева ослаб на 40 копеек после сегодняшних новостей об изменении Национальным банком официального обменного курса.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас средний курс гривни составляет 37,40 грн/долл. Продать американскую валюту можно за 36,50 грн/долл.

В частности, в кассах "ПриватБанка" курс гривни к доллару сейчас составляет 37,70 грн/долл., "Ощадбанка" - 38,50 грн/долл., "Укрэксимбанка" и "Райффайзен Банка", - 38 грн/долл. В банках "ПУМБ" и "Универсал Банк" курс уже достиг 39 грн/долл.

Средний курс гривни к евро также ослаб на 40 копеек – до 38,00 грн/евро по сравнению с утренним показателем.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 9 утра 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл. Теперь один доллар в стране по официальному курсу стоит дороже 36 гривен.

Такое решение обусловлено тем, что для золотовалютных резервов Украины очень дорого стоило сдерживание официального курса на уровне 29,25.

Позже в Национальном банке рассказали, как изменение официального обменного курса повлияет на инфляцию и цены на топливо.

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