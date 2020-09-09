Из государственного бюджета на повышение окладов планируется выделить около 39 млрд, из местных — около 11 млрд.

Постановление правительства о постепенном повышении зарплат педагогам предусматривает выделение 50 млрд грн из бюджетов разных уровней в 2021 году.

Об этом заявили в Министерстве образования и науки Украины.

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Из государственного бюджета на повышение окладов планируется выделить около 39 млрд, из местных — около 11 млрд.

Приостановленное постановление

В ведомстве напоминают, что соответствующее постановление 10 июля 2019 года предусматривает постепенное повышение самого низкого должностного оклада указанных категорий работников до уровня 4 прожиточных минимумов до 2023 года.

В министерстве добавили, что в связи с отсутствием средств в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.

Также в министерстве заявили, что заинтересованы во введении в действие именно этого постановления, поскольку оно не только выполняет нормы законодательства, но и повышает социальные стандарты и гарантии государства.

В МОН подчеркнули, что вопрос повышения зарплат учителям требует немедленного решения, поскольку размер зарплат имеет очень важное значение при формировании бюджета отрасли.

Зарплата учителей на период карантина

19 марта 2020 года заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявила о том, что педагоги в период карантина должны получать выплаты в размере средней зарплаты.

Минимальная зарплата

29 августа 2020 года Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривень.

Верховная Рада приняла соответствующий закон 25 августа.

6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляла 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

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Автор: УНИАН