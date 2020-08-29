Как предполагается, вторым этапом станет повышение с 2021 до 6 тыс. грн, а в течение следующего года минимальная заплата вырастет до 6,5 тыс. грн.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год» №822-IX, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. «Глава государства инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения», - отметили в ОП.

«С учетом роста минимальной зарплаты Кабинет министров 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября этого года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы до 2225 грн», - говорится в сообщении.

В ОП пояснили, что дополнительные расходы на оплату труда в связи с повышением размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечено за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга.

Как напомнили в Офисе президента, Зеленский заявлял, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 года — это только первый этап. Как предполагается, вторым этапом станет повышение с 2021 до 6 тыс. грн, а в течение следующего года минимальная заплата вырастет до 6,5 тыс. грн.

«С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков», - подчеркнул президент.

Минимальная зарплата в Украине:

Верховная Рада приняла соответствующий закон 25 августа.

6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышение минимальной зарплати до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

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Перевод: Тамара Отовская