Все семьи переезжают в центры временного проживания.

В Министерстве социальной политики рассказали о комплексе мер по поддержке украинцев, покинувших свои дома в случае обязательной эвакуации.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева в эфире телемарафона.

По ее словам, семей, которые бы отказывались эвакуироваться вместе с приемными детьми, нет. Пока все соглашаются и переезжают в безопасные места. Однако, есть на территориях, где объявлена обязательная эвакуация, семьи с родными детьми, которые не хотят выезжать.

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"С каждой семьей проводится разъяснительная работа, почему возникла ситуация с обязательной эвакуацией. Мы подчеркиваем в разговоре с семьями, что они ответственны на безопасность своих детей. То есть интересы ребенка являются главными", - сказала Токарева.

По словам Токаревой, для семей, которые готовы эвакуироваться, действует большой комплекс поддержки.

"Все семьи переезжают в центр обустроенного временного проживания. Далее ими занимаются команды из местной власти, где обязательно есть социальные работники. Обязательно этой семье оказывается финансовая поддержка - это 2 тысячи гривень ежемесячно для взрослых членов семьи и 3 тысячи для того, чтобы поддерживать детей или лиц с инвалидностью, пожилых людей", - сказала она.

Если говорить о долгосрочной поддержке, то приобщаются гуманитарные и другие общественные организации, добавила Токарева.

"Этот первый период, когда семья находится в более безопасном обществе, она получает еще и поддержку социальных работников, которые помогают, например, устроить ребенка в детский сад или представляют интересы в школе. Оказывается бесплатная правовая помощь", - отметила заместитель министра.

Обязательная эвакуация:

Государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что из Донецкой области необходимо эвакуировать 200-220 тыс. жителей.

В то же время она подчеркнула, что заставлять людей выезжать никто не будет. У них есть возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

По словам Верещук, на очереди обязательная эвакуация из части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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