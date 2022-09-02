В Министерстве социальной политики рассказали о комплексе мер по поддержке украинцев, покинувших свои дома в случае обязательной эвакуации.
Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева в эфире телемарафона.
По ее словам, семей, которые бы отказывались эвакуироваться вместе с приемными детьми, нет. Пока все соглашаются и переезжают в безопасные места. Однако, есть на территориях, где объявлена обязательная эвакуация, семьи с родными детьми, которые не хотят выезжать.
"С каждой семьей проводится разъяснительная работа, почему возникла ситуация с обязательной эвакуацией. Мы подчеркиваем в разговоре с семьями, что они ответственны на безопасность своих детей. То есть интересы ребенка являются главными", - сказала Токарева.
По словам Токаревой, для семей, которые готовы эвакуироваться, действует большой комплекс поддержки.
"Все семьи переезжают в центр обустроенного временного проживания. Далее ими занимаются команды из местной власти, где обязательно есть социальные работники. Обязательно этой семье оказывается финансовая поддержка - это 2 тысячи гривень ежемесячно для взрослых членов семьи и 3 тысячи для того, чтобы поддерживать детей или лиц с инвалидностью, пожилых людей", - сказала она.
Если говорить о долгосрочной поддержке, то приобщаются гуманитарные и другие общественные организации, добавила Токарева.
"Этот первый период, когда семья находится в более безопасном обществе, она получает еще и поддержку социальных работников, которые помогают, например, устроить ребенка в детский сад или представляют интересы в школе. Оказывается бесплатная правовая помощь", - отметила заместитель министра.
Обязательная эвакуация:
Государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что из Донецкой области необходимо эвакуировать 200-220 тыс. жителей.
В то же время она подчеркнула, что заставлять людей выезжать никто не будет. У них есть возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.
По словам Верещук, на очереди обязательная эвакуация из части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
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