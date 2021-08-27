Речь идет об остатках образовательной субвенции, которые ежегодно накапливаются на счетах местных бюджетов и не направляются на развитие образования.

По состоянию на 1 августа 2021 года на счетах органов местной власти накопилось уже 7,7 млрд грн, которые должны быть направлены на развитие образования и повышение его качества, но не используются.

Как сообщило Министерство финансов на своем официальном сайте, об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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"Значительного внимания органов местного самоуправления как учредителей учебных заведений требует эффективное использование средств образовательной субвенции. В частности, речь идет о ее остатках, которые ежегодно накапливаются на счетах местных бюджетов и не направляются на развитие образования и повышение его качества... по состоянию на 1 августа 2021 года таких средств в местных бюджетах уже 7,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Образовательная субвенция: что необходимо знать

Образовательная субвенция предоставляется местным бюджетам с целью финансового обеспечения реализации делегированных органам местного самоуправления полномочий в сфере образования. Образовательная субвенция направляется на оплату текущих расходов учебных заведений.

Автор: Богдан Слуцкий