В Кривом Роге местный бизнес решил помочь городу в борьбе с пандемией и заплатил двойные налоги

В Кривом Роге Ингулецкий, Центральный и Северный горно-обогатительные комбинаты групы Метинвест в июле перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. Удвоенную ставку за землепользование они будут платить и в августе, и в сентябре, сообщает пресс-служба.

«В этот сложный период более защищенными оказались те города, в которых работает крупный социально ответственный бизнес. Наши сотрудники обеспечены работой, мы продолжаем выплачивать заработную плату без сбоев и в полном объеме. Кроме того, было принято решение об увеличении выплаты налогов в городской бюджет. Мы прилагаем все усилия не только для стабилизации ситуации, но и создания условий для полноценного социально-экономического развития Кривого Рога», - сказал генеральный директор Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик.

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Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил, что городской власти было бы непросто бороться с пандемией без поддержки бюджетообразующих предприятий города.

«В Кривом Роге проводится масштабная работа по поддержке медицинских учреждений, обсуждаются решения для поддержки малого и среднего бизнеса в период общенационального карантина. Нам было бы непросто справиться без поддержки бюджетообразующих предприятий города. Помимо экспресс-тестов, медицинского оборудования, компания Метинвест помогает городу финансово. Дополнительные ежемесячные отчисления в городскую казну помогут поддержать экономику города в период пандемии. Совместная работа и грамотные управленческие решения позволят выйти из кризиса с наименьшими потерями и стабилизировать работу бизнеса и госсектора», - заявил Вилкул.

Отмечается, что с начала пандемии коронавируса группа Метинвест передала в госпитальные базы города около 20 тысяч экспресс-тестов, сверхточный ПЦР-анализатор и биобоксы для транспортировки больных с COVID-19. Также медики получили семь современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Предприятия Метинвеста закупили средства индивидуальной защиты для медиков и правоохранителей города, а водополивочная техника ГОКов дезинфицирует городские улицы и места общего пользования.

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