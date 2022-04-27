Украина предлагают странам-партнерам принять план Ермака-Макфола как дорожную карту, какие именно санкции должны быть применены против РФ.

Руководителями дипломатических учреждений иностранных государств в Украине презентовали наработанный международной экспертной группой план действий Ермака-Макфола по усилению санкций против РФ.

Как сообщили в Офисе президента Украины, представил план руководитель ОП Андрей Ермак на онлайн-встрече с послами.

Он подчеркнул, что Украина выдержала первую, острейшую фазу российского вторжения. Но для победы наша страна нуждается как в усилении возможностей Вооруженных сил, прежде всего вооружением, так и чрезвычайно эффективной санкционной политики со стороны партнеров.

"Мы не настолько наивны, чтобы ожидать, что экономическое давление на страну-агрессора приведет к быстрому завершению боевых действий. Однако этот второй фронт - фронт международных санкций - значительно ограничит захватнические стремления России. Обычно лучшим ее пацификатором становилось экономическое затруднение", - отметил Ермак.

По его словам, план направлен на то, чтобы лишить Россию финансов, производственных возможностей и технологий, которые используются для войны, заставить РФ сосредоточиться на преодолении своих внутренних проблем, а российских граждан – платить за содействие агрессии.

Согласно сообщению, в наработанном плане действий в первую очередь речь идет о полном нефтегазовом эмбарго, необходимости введения схемы, которая лишит Россию доступа к средствам за экспорт нефти и газа.

Среди других пунктов плана Ермак выделил всеобъемлющие санкции против финансовых учреждений России и Беларуси, включение РФ в черный список FATF и список государств-спонсоров терроризма.

Ограничения должны коснуться также экспортно-импортных и страховых операций и предусматривать транспортные мероприятия вроде полного перекрытия морского сообщения.

Руководитель Офиса президента также отдельно отметил важность усиления прозрачности и углубления координации между странами – участниками санкций. Особое внимание следует уделять внедрению механизмов вторичных санкций, которые должны быть нацелены на посредников, предоставляющих услуги в схемах уклонения от ограничений.

Со своей стороны министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал государства, которые стоят бок о бок с Украиной, взять за правило, что нет никаких табу относительно санкций, пока Россия не будет остановлена.

Глава МИД также предложил странам-партнерам принять план Ермака-Макфола как дорожную карту относительно того, какие именно санкции должны быть применены против РФ.

Кроме того, он обратил внимание на важность побуждения бизнеса этих стран к как можно более быстрому выходу из Российской Федерации.

"Украина и украинцы действуют сейчас решительно и жертвуют собой ради победы в этой войне. Мы благодарим за то, что вы стоите рядом с нами, и просим вас делать все, чтобы как можно скорее прекратить эту войну", – подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, международная экспертная группа Ермака-Макфола была создана руководителем Офиса главы государства и послом Майклом Макфолом после соответствующей инициативы президента Украины Владимира Зеленского.

21 апреля Ермак презентовал план по усилению санкций против России. Он отметил, что перечень предложенных санкций предлагается взять за основу для дальнейших совместных с партнерами шагов. Документ содержит 10 шагов для усиления санкционного давления на РФ.

В списке санкций есть полное эмбарго на экспорт сырой нефти и природного газа, дополнительные запреты для финансовых учреждений как России, так и Беларуси, дальнейшие торговые барьеры и пошлины, и другие мощные меры.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину План действий по усилению санкций против РФ, наработанный международной экспертной группой Ермака-Макфола.

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