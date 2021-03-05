По прогнозам экспертов, в этом году госдолг составит 102 процента ВВП, а к 2051 году он взлетит до 202 процентов ВВП.

Госдолг США в 2021 году будет рекордным со времен Второй мировой войны, а в следующие 30 лет увеличится вдвое.

Об этом сообщает Бюджетное управление Конгресса (CBO).

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По прогнозам экспертов, в этом году госдолг составит 102 процента ВВП, а к 2051 году он взлетит до 202 процентов ВВП.

При этом CBO не учитывал план бюджетных расходов объемом 1,9 триллиона долларов, который рассматривается в настоящее время Конгрессом.

Риск бюджетного кризиса в краткосрочной перспективе является низким, отмечается в докладе. Дефицит бюджета страны, по оценкам CBO, в этом году снизится до 10,3 процента (с 14,9 процента ВВП в 2020 году), а в 2051 году он станет 13,3 процента. Средние темпы экономического роста США с 2021-го по 2051-й будут 1,8 процента в год, хотя до этого экономика страны росла в среднем на 3,1 процента.

Предыдущие показатели

Общий госдолг США в 2018 году финансовом году составлял 78% ВВП.

По состоянию на февраль 2019 года размер государственного долга США установил исторический рекорд, превысив отметку в $22,01 трлн.

За время правления президента США Дональда Трампа американский госдолг вырос на $2,06 трлн с $19,95 трлн.

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Автор: Елена Коваленко