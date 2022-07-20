В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары, металлы и изделия из них, а также машины, оборудование и транспорт.

Дефицит внешней торговли Украины за январь-июнь 2022 года составлял 2,6 млрд долларов за счет экспорта товаров на 22,7 млрд долларов и импорта - в 25,3 млрд долларов.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай - 3,5 млрд долл., Германия - 2,2 млрд долл. и Польша - 2,1 млрд долл.

Экспортировали из Украины больше всего в Китай - на 4,3 млрд долл., Польшу - на 2,3 млрд долл., Турцию - 1,8 млрд долл.

При этом больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров: машины, оборудование и транспорт — 7 млрд долл., топливно-энергетические товары — 6,4 млрд долл., продукция химической промышленности — 4,6 млрд долл.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары — 10,1 млрд долл., металлы и изделия из них — 4 млрд долл. машины, оборудование и транспорт — 2,4 млрд долл.

Отсрочка платежей по долгам:

20 июля 2022 года страны G7 согласились отсрочить платежи по долгам Украины.

Участники группы кредиторов в качестве официальных двусторонних кредиторов Украины решили ввести мораторий на обслуживание долга с 1 августа 2022 года до конца 2023 года с возможностью продления еще на год.

В группу кредиторов Украины вошли Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США. Группа наблюдателей - Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

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