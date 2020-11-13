Крупнейшим торговым партнером Украины по итогам 9 месяцев стал Китай.

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-сентябрь 2020 года составил 2,944 млрд долл., что в 2,5 раза ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года (7,204 млрд долл.).

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за этот период сократился на 5,6% - до 35,01 млрд долл., а импорт сократился на 14,3% - до 37,962 млрд долл.

Читайте такжеУкраина вышла в плюс по показателям внешней торговли

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,92 (за январь-сентябрь 2019 года - 0,84), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 230 странами мира.

Крупнейшим торговым партнером Украины по итогам девяти месяцев стал Китай. Объем экспорта товаров в Китай вырос на 86,1% - до 4,814 млрд долл., в то время как объем импорта из Китая сократился на 12,4% - до 5,793 млрд долл.

Далее среди крупнейших торговых партнеров - Польша: объем экспорта товаров в эту страну составил 2,33 млрд долл., сократившись на 8%. Объем импорта сократился на 4,4% - до 2,87 млрд долл.

В целом экспорт товаров из Украины в страны Евросоюза за 9 месяцев сократился на 16,3% – до 13,06 млрд долл., а импорт товаров из стран ЕС сократился на 10,5% - до 16,44 млрд долл.

Предыдущие показатели

Внешнеторговый баланс Украины за январь-август 2020 года сведен с дефицитом в 2,399 миллиарда долларов, что в 2,5 раза меньше дефицита за аналогичный период 2019 года (5,915 миллиарда долларов).

Согласно данным Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год был сведен с дефицитом в 3,633 млрд долл., что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год. В том числе дефицит внешней торговли товарами в 2019 году вырос на 8,8% – до 10,723 млрд долл.

Внешнеторговый баланс Украины за январь-сентябрь 2020 года сведен с профицитом в 530,8 млн долл., тогда как за аналогичный период 2019 года наблюдался дефицит в 4,199 млрд долл.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц