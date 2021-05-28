Белорусская сторона готова к переговорам в любой момент.

Беларусь готова вернуться к режиму свободной торговли с Украиной как только Киев пересмотрит меры в отношении белорусских товаров.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, передает пресс-служба МИД Беларуси.

Он заверил, что введение Беларусью режима индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров "не связано с текущим обострением наших отношений с авиационными вопросами и тому подобное". Он назвал это "чистой воды торговыми переговорами, которые должны вести к расчистке барьеров".

В то же время Гурьянов заявил, что белорусская сторона "готова к переговорам в любой момент".

"Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - заявил Гурьянов.

Введение лицензирования на импорт из Украины в Беларусь

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

В ответ Беларусь приняла несколько решений относительно Украины, среди которых ввод лицензирования на ряд импортных товаров из Украины. Это решение правительства Беларуси вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.

«По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292», - сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Автор: Олег Давыгора