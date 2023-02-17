Отечественный филиал компании возмущен действиями их "коллег".

Сегодня СМИ опубликовали информацию о помощи российского отделения "Ашана" армии оккупантов. Украинский офис этой сети гипермаркетов обратился к центральному управлению компании с целью объяснения этого инцидента. В обращении украинское руководство "Ашана" сообщает только о частичной коммуникации.

"Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании относительно помощи армии страны-агрессора.

Мы срочно обратились в офис во Франции. Они эту информацию опровергают. Мы ожидаем официальную коммуникацию", - сообщает "Ашан Украина" на своей официальной странице в Facebook.

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Отметим, что из журналистского расследования стало известно, что российский филиал "Ашана" помогает оккупантам с поставкой товаров, а также сотрудничает с ними на счет мобилизации собственных сотрудников.

Французское руководство "Ашана" на данный момент лишь заявило, что они вне политики и не занимаются поддержкой военнослужащих. Зато российский офис никаких комментариев относительно инцидента не предоставил.

"Ашан": как развивались события компании в России и Украине во время полномасштабной войны

Во Франции еще в марте заявляли, что "Ашан" не планирует уходить с рынка РФ.

Впоследствии, в апреле, "Ашан" частично свернул работу в России. В том числе холдинг заявил об отказе в инвестициях.

За март 2022-го года филиал "Ашан Украина" потеряла 50% товарооборота.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, призвал украинцев бойкотировать компании, работающие в России: Leroy Merlin, Decathlon и Auchan.

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