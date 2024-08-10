Укрзализныця - типичный пример неэффективного управления в государственной монополии, где вместо оптимизации расходов и поисков дополнительного источника доходов руководство принимает решение просто повысить стоимость своих услуг. Об этом рассказал директор GMK Center Станислав Зинченко, комментируя инициативу УЗ по гармонизации тарифов на грузовые перевозки.

"То, что происходит в УЗ - это просто магия, которую никто не может понять. Объемы перевозок выросли, доходы выросли, но планируются убытки. Это является классическим примером неэффективного управления государственной монополии - если ты монополия, ты можешь делать любые финансовые результаты, цены и тарифы делать. Все это - элементы непрозрачных расчетов и, извините, ощущение безнаказанности. Война все спишет", - пояснил Зинченко.

По его словам, никто из участников рынка не понимает оснований для потенциального повышения тарифов. Более того: никакое новое повышение не изменит ситуацию в компании, если она не начнет эффективно работать со своими доходами и расходами.

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"Между повышением тарифов и финансовым состоянием компании нет никакой связи. Каждый раз грузовладельцам Укрзализныця при повышении тарифов рассказывает, что это необходимо, чтобы аккумулировать средства для инвестиционных программ. Но ни разу, даже после повышения, УЗ не выполняла даже собственные нормативы по ремонту путей!", - отметил эксперт.

Зинченко также напомнил, что у Укрзализныци есть внутренние резервы, задействование которых даст компании дополнительные средства и позволит удержать тарифы от "гармонизации". Одним из таких резервов является металлолом, который ежегодно приносил компании сотни миллионов, но который компания сейчас просто отказывается продавать.

"Все знают, что с сентября прошлого года Укрзализныця не продает лом черных металлов, лежащий у нее на складах. Можете представить, на сколько? На миллиард гривен. Миллиард гривен лежит на складах Укрзализныци, и они его не продают! Если вам нужны средства - продавайте его, сокращайте расходы. А знаете, чего они не продают? Потому что нужно продавать только через "Прозорро". А они не хотят через "Прозорро", они не хотят прозрачно продавать лом, государственная компания", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что компания должна сокращать и оптимизировать расходы, ведь ситуация в стране крайне тяжелая, и больше всего страдает промышленность.

"Нужно сокращать расходы, оптимизировать расходы. То есть, это серьезные вопросы, и эти вопросы задают эксперты по эффективности операционных расходов компании. Вместо этого мы видим классическую модель поведения государственного монополиста - повышать тарифы вместо повышать эффективность и искать внутренние резервы", - резюмировал Зинченко.

Как известно, УЗ заработала за полгода более 3 миллиардов гривень, но на конец года заявила об ожидании более 2 миллиардов убытков. Откуда возьмутся убытки, в компании не объясняют, но заявили, что надо повышать тариф на грузовые перевозки.

Зато эксперты убеждены: за убытками, которые ждут в компании, стоят неэффективное руководство и коррупция, как и всегда. К примеру, стоит разобраться, сколько дизеля и куда тратит УЗ - ведь еще недавно удельная норма расхода дизельного топлива в Украине была вдвое больше, чем в Казахстане.