Почти треть украинских бабушек и дедушек получают пенсию в размере менее 3000 гривен в месяц.

Количество пенсионеров в Украине за второй квартал сократилось на 140 тысяч, это самый большой показатель с начала полномасштабной войны. Как сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Пенсионного фонда, с начала войны пенсионеров в Украине стало меньше на 288 тысяч, а потому соответствующий показатель за второй квартал составляет почти половину от общего количества.

"Ежегодно количество пенсионеров в Украине сокращается, в среднем, на 2%. Вероятнее всего, резкий спад во 2 квартале 2023 года связан с обновленными в отчете ПФУ данными о пенсионерах в 4 областях: Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на начало июля средний размер пенсии в Украине составляет 5311,44 гривен – около 145 долларов. Однако, сейчас 30% от всех украинских пенсионеров получат выплаты меньше 3000 гривен, что является суммой близкой к прожиточному минимуму – 2 589 гривен.

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По информации ПФУ, с начала полномасштабного вторжения средний размер пенсионной выплаты по стране увеличился на 21,5%. При этом, в Украине есть два региона, в которых пенсии за это время выросли больше всего: это Ровенщина (+69%) и Житомирщина (+49%).

В 7 областях – Днепропетровской, Донецкой, Житомирский, Запорожской, Киевский, Луганской, Ровенской и в Киеве – средний размер пенсионной выплаты превышает общий показатель по стране.

Наименьшая средняя пенсия на Тернопольщине – 4023,42 гривен, это на 24% ниже среднего показателя по стране. Самая большая в Киеве – 7190,4 гривен, на треть больше средней выплаты по Украине.

Наибольшая численность пенсионеров сейчас на Днепропетровщине – 886 тысяч, на втором месте Киев – 750 тысяч, замыкает троицу Харьковщина – 725 тысяч.

Пенсионеры в Украине - последние данные

Аналитики Киевской школы экономики подсчитали, что из-за военной агрессии РФ и эмиграции в 2030 году население Украины сократится с 37 до 32 миллионов.

В 2021 году в Украине насчитывалось 10,9 млн пенсионеров, однако, к 2032 году количество пенсионеров достигнет 12,2 млн из-за старения населения. При этом, численность рабочей силы составит 11,7 млн человек Таким образом, работающих в стране станет меньше, чем пенсионеров.

Экономическая нагрузка на каждого работника вырастет с 15,7 тысяч гривен в 2021 году до 28,7 тысяч гривен в 2030 году

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