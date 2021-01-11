Недавно портфель инвесткредитов для бизнеса от Укргазбанка пересек миллиардную отметку. Как отмечают на сайте банка, 70% кредитов, выданных банком в рамках президентской доступной программы - это именно инвестиционные кредиты.

Президентская программа работает почти год, и все это время Укргазбанк - абсолютный лидер в предоставлении инвесткредитов для бизнеса. Это именно те кредиты, которые позволяют экономике развиваться благодаря реализации новых перспективных проектов.

На сайте госбанка говорится: по состоянию на 1 января 2021 украинские предприниматели получили 1032 кредиты на сумму 1,5 млрд грн, из них 1,015 млрд грн - на инвестиционные цели.

По данным Министерства финансов пока банки выдали 7575 займов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» на общую сумму 17,4 млрд грн. Из них 10,8 млрд грн выданные в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 3,4 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 3,3 млрд грн - антикризисные кредиты под 3%.

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Автор: УНИАН