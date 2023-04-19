Одновременно с этим произошло и сокращение средней стоимости потребительского кредитования.

Украинские банки сократили за последние полтора года объем кредитования граждан на 18% - до 205,8 миллиарда гривень.

Об этом свидетельствует статистическая наблюдательная отчетность, опубликованная на сайте Национального банка Украины.

Согласно опубликованной информации, в конце 2021 года банки выдали кредиты гражданам на 242,6 млрд грн, однако уже по состоянию на последнюю отчетную дату 2023 года объем такого кредитования сократился на 36,8 млрд грн - до 205,8 млрд грн.

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При этом одновременно произошло и сокращение средней стоимости потребительского кредитования. Если в конце 2021 года средняя годовая ставка кредита для граждан составляла 33,1%, то на последнюю отчетную дату 2023 года она составляет 31% годовых.

Банки в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году платежеспособные украинские банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли, что в три раза меньше, чем годом ранее. По состоянию на 1 января 2023 года из 67 платежеспособных банков 46 были прибыльными. При этом, пять самых прибыльных банков сформировали 89% всей прибыли сектора. Рентабельность капитала банковского сектора составила 10,9% против 35,1% в 2021 году.

По данным Нацбанка, в 2022 году украинские банки сократили каждое пятое отделение. Наибольшее сокращение произошло в Харьковской и Донецкой областях, Киеве и Херсонской области. Количество банкоматов также уменьшилось.

Прибыль украинских банков в январе 2023 года вырос более чем вдвое по сравнению с январем 2022 года. Доходы банков выросли на 55% по сравнению с январем 2022 года, а расходы - на 35%.

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