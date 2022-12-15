В декабре ситуация отличается, поскольку в конце года происходит ряд дополнительных начислений защитникам.

В декабре украинским военным выплатят на 37% больше денежного обеспечения, чем в предыдущем месяце.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она рассказала о финансировании украинских военнослужащих.

"По состоянию на 14 декабря Министерство обороны уже профинансировало в воинские части 100% дополнительной выплаты за непосредственное участие в боевых действиях. Это 100 тыс. грн. И 100% дополнительной выплаты за службу во время военного положения. Это 30 тыс. грн", - отметила Маляр.

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Она отметила, что формально сейчас выплачено 60% от общего объема ежемесячного денежного обеспечения. Речь идет о выплате должностного оклада, выплате за звание и выслугу лет.

"Обычно это наименьшая по объему позиция в структуре денежного обеспечения. Но в декабре ситуация отличается. Дело в том, что в конце года происходит ряд дополнительных начислений... Поэтому в декабре мы выплатим нашим воинам почти на 37% больше, чем это было в ноябре. Сейчас эти начисления как раз осуществляются", - сказала заместитель министра.

По данным Маляр, в целом в течение 2022 г. Минобороны профинансировало почти в 10 раз больше средств на денежное довольствие и дополнительные выплаты, чем это было в 2021г. Она добавила, что выплаты семьям погибших героев осуществляются по мере обработки документов, и этот процесс продолжается непрерывно.

Выплаты военным во время войны

27 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что заработная плата отечественных военнослужащих составит 100 тыс. грн в месяц до конца войны.

В начале марта стало известно, что на период действия военного положения военнослужащим срочной службы выплачивать дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен ежемесячно.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства назвал Госбюджет на 2023 год "бюджетом для победы". Более 1 трлн грн будет направлено на армию и безопасность страны.

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