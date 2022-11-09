За апрель-июль потребности Генштаба ВСУ в обеспечении выросли в 4 раза.

По состоянию на 3 ноября Минобороны профинансировало зарплаты военным на сумму 496,9 миллиарда гривень.

Член финансового комитета Рады, нардеп Ярослав Железняк отметил в Telegram, что это в 8,1 раза больше, чем за весь 2021 год.

По его словам, за апрель-июль потребности Генштаба ВСУ в обеспечении выросли в 4 раза.

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За указанный период для обеспечения тыловых потребностей военных и работников ВСУ Минобороны заключило 641 соглашение на сумму 96,06 миллиарда гривень:

продовольствие - 24,6 миллиарда гривень

одежда, обувь и другие вещи - 24,08 миллиарда гривень

топливо и масла - 7,7 миллиарда гривень.

Выплаты военным во время войны

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение. Тогда в Украине началась мобилизация и отправка военнослужащих на фронт.

27 февраля президент Владимир Зеленский во время выступления заявил, что заработная плата отечественных военнослужащих составит 100 тыс. грн в месяц до конца войны.

В начале марте в Минобороны добавили, что на период действия военного положения военнослужащим срочной службы выплачивать дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривень ежемесячно.

20 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр назвала вероятную причину, по которой могут происходить задержки выплат "боевых" военнослужащим. Их украинские защитники получают дополнительно к должностным окладам и начислениям за звание.

Недавно парламент утвердил Госбюджет-2023. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства назвал Госбюджет на 2023 год "бюджетом для победы". Более 1 трлн грн будет направлено на армию и безопасность страны.

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