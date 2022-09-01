При этом предприятия всех секторов не ожидают увеличения общей численности работников.

Украинские предприятия прогнозируют подорожание своей продукции и услуг на фоне усиления ожиданий роста цен на сырье и товары поставщиков.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий Национальным банком Украины.

"Бизнес продолжает адаптироваться к военным условиям и несколько ослабил в августе негативные оценки перспектив своей экономической деятельности. В то же время неопределенность с длительностью войны и связанное с этим ухудшение инфляционных ожиданий, дальнейшее разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, значительная вынужденная миграция населения внутри страны сдерживают восстановление экономической активности предприятий всех секторов экономики", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что предприятия промышленности улучшили оценки экономических перспектив, учитывая релокацию части предприятий в более безопасные регионы, постепенное налаживание цепей снабжения и адаптацию к новым условиям. Впервые за последние месяцы предприятия ожидали увеличения объемов изготовленной продукции.

Предприятия сектора строительства также усилили в августе оценки своей деятельности благодаря благоприятным сезонным условиям и постепенному возобновлению строительства жилых и нежилых зданий.

Предприятия торговли в августе незначительно ухудшили ожидания по своей экономической деятельности. Респонденты ожидают уменьшения объемов товарооборота, остаются сдержанными в отношении объемов закупки товаров для продажи, указывают на уменьшение остатков товаров для продажи вследствие исчерпания старых запасов и ограничения поставки нового товара.

Предприятия сферы услуг имели самые сдержанные оценки среди других секторов экономики относительно своей деятельности, учитывая дальнейшее повреждение транспортной инфраструктуры, слабый спрос и потерю заказов.

"Предприятия всех секторов, участвующих в опросах, сохраняют высокие ожидания относительно подорожания собственной продукции/услуг на фоне усиления ожиданий роста цен на сырье и товары поставщиков", - сообщили в НБУ.

Отмечается, что оценки по занятости остаются сдержанными. Предприятия всех секторов не ожидают увеличения общей численности работников. А предприятия промышленности и строительства отметили некоторое повышение спроса на персонал.

Война в Украине и релокация:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В середине марта в Украине стартовала программа по перемещение украинских производств из пострадавших от боевых действий регионов.

По состоянию на 16 июля 2022 года в рамках программы релокации 678 украинских предприятий переместили свои мощности из областей, где идут боевые действия, в более безопасные регионы. Из них 68% (467 предприятий) уже возобновили свою работу.

Всего 1732 компании подали заявки через платформу цифрового взаимодействия для помощи в релокации.

3 августа в Минэкономики рассказали, сколько предприятий удалось эвакуировать.

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