В Украине возобновление процесса приватизации, которое запланировано на сентябрь, начнется с хлебокомбинатов и спиртовых заводов.
Об этом сообщила и. о. председателя Фонда государственного имущества Ольга Батова в эфире информационного телемарафона.
"Сейчас мы считаем важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов и тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с зерновыми хранилищами – с тем, чтобы переделать это зерно", - сказала она.
Батова отметила, что в основном и спиртовые заводы, и хлебокомбинаты, находящиеся в государственной собственности, не работающие.
По ее словам, есть около 200 объектов, уже готовых к приватизации.
"Все эти объекты являются интересными, потому что они расположены в Западной Украине и регионах, где не ведутся активные боевые действия. Эти предприятия интересны для релокации бизнеса", - пояснила руководитель ФГУ.
Батова добавила, что в случае принятия до сентября всей нормативной базы и начала активных аукционов уже с 1 сентября, госбюджет может пополниться на 1 млрд грн.
Приватизация в условиях войны:
Верховная Рада приняла закон по упрощению приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий.
Правительство накануне утвердило перечень 420-ти государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и ликвидации.
Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко заявила, что государственной собственности должны остаться не более 100 предприятий.
С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Украине изменились условия приватизации спиртовых заводов: что ждет покупателей
- В Украине возобновят приватизацию в условиях войны
- В "Слуге народа" поддержали проведение малой приватизации в условиях войны