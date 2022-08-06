По словам Батовой, есть около 200 объектов, уже готовых к приватизации.

В Украине возобновление процесса приватизации, которое запланировано на сентябрь, начнется с хлебокомбинатов и спиртовых заводов.

Об этом сообщила и. о. председателя Фонда государственного имущества Ольга Батова в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас мы считаем важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов и тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с зерновыми хранилищами – с тем, чтобы переделать это зерно", - сказала она.

Батова отметила, что в основном и спиртовые заводы, и хлебокомбинаты, находящиеся в государственной собственности, не работающие.

По ее словам, есть около 200 объектов, уже готовых к приватизации.

"Все эти объекты являются интересными, потому что они расположены в Западной Украине и регионах, где не ведутся активные боевые действия. Эти предприятия интересны для релокации бизнеса", - пояснила руководитель ФГУ.

Батова добавила, что в случае принятия до сентября всей нормативной базы и начала активных аукционов уже с 1 сентября, госбюджет может пополниться на 1 млрд грн.

Приватизация в условиях войны:

Верховная Рада приняла закон по упрощению приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий.

Правительство накануне утвердило перечень 420-ти государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и ликвидации.

Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко заявила, что государственной собственности должны остаться не более 100 предприятий.

С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация.

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