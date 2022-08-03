Со старта программы релокации уже 692 украинские компании переехали на новые места, из них 484 начали работать.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Отмечается, что самая большая доля компаний (24,6%) переезжает из регионов активных боевых действий во Львовскую область. Также бизнес перемещается в Закарпатскую (16,1%), Черновицкую (11,4%), Тернопольскую (7,6%), Днепропетровскую (7,4%) и Ивано-Франковскую (7,3%) области.
"Среди релоцированных предприятий, которые возобновили свою деятельность, самую большую долю составляют компании оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов (39% от общего количества), перерабатывающей промышленности (33%), информации и телекоммуникаций (6%), профессиональной, научной и технической деятельности (5%)", - говорится в сообщении.
Всего украинские предприниматели подали 1 тыс. 769 заявок на перемещение производственных мощностей через платформу цифрового взаимодействия.
Война в Украине и релокация:
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В середине марта в Украине стартовала программа по перемещение украинских производств из пострадавших от боевых действий регионов.
По состоянию на 16 июля 2022 года в рамках программы релокации 678 украинских предприятий переместили свои мощности из областей, где идут боевые действия, в более безопасные регионы. Из них 68% (467 предприятий) уже возобновили свою работу.
Всего 1732 компании подали заявки через платформу цифрового взаимодействия для помощи в релокации.
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