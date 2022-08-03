Среди релоцированых предприятий самую большую долю составляют компании торговли, ремонта автотранспортных средств, перерабатывающей промышленности.

Со старта программы релокации уже 692 украинские компании переехали на новые места, из них 484 начали работать.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что самая большая доля компаний (24,6%) переезжает из регионов активных боевых действий во Львовскую область. Также бизнес перемещается в Закарпатскую (16,1%), Черновицкую (11,4%), Тернопольскую (7,6%), Днепропетровскую (7,4%) и Ивано-Франковскую (7,3%) области.

"Среди релоцированных предприятий, которые возобновили свою деятельность, самую большую долю составляют компании оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов (39% от общего количества), перерабатывающей промышленности (33%), информации и телекоммуникаций (6%), профессиональной, научной и технической деятельности (5%)", - говорится в сообщении.

Всего украинские предприниматели подали 1 тыс. 769 заявок на перемещение производственных мощностей через платформу цифрового взаимодействия.

Война в Украине и релокация:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В середине марта в Украине стартовала программа по перемещение украинских производств из пострадавших от боевых действий регионов.

По состоянию на 16 июля 2022 года в рамках программы релокации 678 украинских предприятий переместили свои мощности из областей, где идут боевые действия, в более безопасные регионы. Из них 68% (467 предприятий) уже возобновили свою работу.

Всего 1732 компании подали заявки через платформу цифрового взаимодействия для помощи в релокации.

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