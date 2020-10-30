По прогнозу НБУ, в 2021 году инфляция составит 6,5%, а в 2022 году - 5%.

Украинская экономика будет расти в 2021 году и полностью наверстает потери от коронакризиса в 2022 году.

Читайте такжеГлубочайший кризис со времен Великой депрессии: МВФ прогнозирует крупнейший за сто лет обвал мировой экономики

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на ежеквартальный инфляционный отчет НБУ.

По прогнозу НБУ, украинская экономика в 2021-2022 годах вырастет на уровне 4% валового внутреннего продукта за счет частного потребления.

"Основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 годах будет оставаться частное потребление. На этапе восстановления экономика потребует наращивания импорта, в частности инвестиционного, поэтому текущий счет платежного баланса после "плюсового" 2020 снова вернется к дефициту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под влиянием оживления экономики, нынешнего ослабления гривни, а также повышения минимальной зарплаты, несколько ускорится и рост цен. В 2021 году инфляция составит 6,5%, а в 2022 году - 5%.

Прогноз по безработице в Украине

Ожидается также дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда, в том числе снижение уровня безработицы и рост не только номинальной, но и реальной заработной платы.

"Уровень безработицы после скачка почти до 10% во 2 квартале постепенно возвращается к нейтральному уровню. Доходы украинцев после непродолжительной паузы на этапе жесткого карантина возобновили рост. Дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов поддержит этот процесс. Номинальная зарплата возрастет на 9% в 2020 году и на 16% в следующем. Реальная - на 6,2% и 9,5% соответственно", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Из-за карантинных ограничений, введенных Кабинетом министров с 12 марта 2020 года, ВВП Украины в первом полугодии сократился на 6,5%, в том числе во втором квартале – на 11%.

По прогнозам Международного валютного фонда, падение экономики Украины в 2020 году составит 7,7%.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2020 году на 6%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам восьми месяцев 2020 года замедлилось до 5,8% после падения на 6,2% по итогам января-июля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий