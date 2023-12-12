МВФ прогнозирует инфляцию в 6% в 2023 году и ее ускорение до 9,5% в следующем году.

Несмотря на войну России в Украине, макроэкономические показатели оказались сильнее, чем ожидалось, что способствовало пересмотру прогнозов МВФ в сторону роста.

"Устойчивость экономики привела к лучшим показателям роста, длительному стремительному снижению инфляции и стабильности валютного рынка, в том числе после выхода Национального банка Украины из привязки обменного курса, подкрепленного мощными резервами. Базовый прогноз роста реального ВВП в 2023 году пересмотрен до 4,5%. Ожидается, что в 2024 году рост несколько смягчится до 3-4% по мере продолжения войны", - говорится в заявлении на сайте Международного валютного фонда.

Отмечается, что при этом остаются значительные риски, связанные с чрезвычайно высокой неопределенностью, вызванной войной, потенциальными ошибками в политике и задержками или дефицитом внешнего финансирования.

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По прогнозу МВФ, ВВП Украины в этом году вырастет на 4,5%, в следующем же году рост составит от 3% до 4%. Инфляцию фонд прогнозирует на уровне 6% в 2023 году, в 2024 году же она ускорится до 9,5%. Кроме того, в фонде ожидают сокращения безработицы в Украине: если в 2023 году прогнозируется уровень безработицы в 19,1%, тогда как в следующем году - 13,9%.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что вторжение России в Украину продолжает наносить Украине огромный социальный и экономический ущерб.

"Однако экономика Украины была устойчивой, поскольку началось восстановление, а макроэкономическую и финансовую стабильность удалось сохранить благодаря умелой политике украинской власти, а также значительной внешней поддержке", - сказала Георгиева.

Она отметила, что своевременные внешние выплаты, а также постоянные усилия на внутреннем рынке являются ключевыми для удовлетворения потребностей Украины в финансировании и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.

МВФ и Украина - последние новости

Вчера стало известно, что Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования (EFF) для Украины, открывающий путь к получение очередного транша в размере 900 миллионов долларов.

Программа в целом предусматривает выделение 15,6 миллиардов долларов в течение 4 лет для поддержания экономической стабильности и восстановления государства.

Также накануне президент Украины Зеленский провел встречу с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Одной из тем переговоров стало использование замороженных активов Российской Федерации, кроме того, стороны обсудили международное финансирование Украины в 2024 году.

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