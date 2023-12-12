В МВФ отметили, что экономика Украины даже во время войны показывает хорошие результаты.

Президент Украины Зеленский провел встречу с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Одной з тем переговоров стало использование замороженных активов Российской Федерации.

Глава украинского государства поблагодарил Фонд за своевременную и существенную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Эта большая поддержка очень важна для Украины и украинского народа. Во время войны защищенная финансовая система критически важна", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

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При этом Георгиева отметила, что вопреки войне экономика Украины демонстрирует позитивную тенденцию.

"Экономика Украины показывает хорошие результаты. В этом году мы ожидаем рост ВВП на 4,5%. В третьем квартале 2023 года ВВП вырос на 9,3% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, что просто невероятно. В ноябре инфляция упала до 5,1%, что является мечтой для многих стран, не находящихся в состоянии войны", - рассказала глава МВФ.

Кроме того, стороны обсудили международное финансирование Украины в 2024 году. Также затронули тему создания эффективного механизма использования замороженных активов РФ для помощи Украине, чтобы обеспечить альтернативную бюджетную поддержку и инвестиции для восстановления страны.

Визит Зеленского в США - главные новости

7 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Аргентину на инаугурацию новоизбранного главы этого государства Хавьера Милея. После чего Зеленский отправился в США, где у него была запланирована встреча с президентом США Джозефом Байденом.

Так, 11 декабря президент Украины прибыл в Вашингтон, где встретился с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном в Национальном университете обороны.

Также президент Украины выступил с речью в Национальном университете обороны США в Вашингтоне.

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