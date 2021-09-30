Украина в течение всего года сохраняет высокие темпы экспорта металлолома, показатели близки к рекордным за последние несколько лет. Это уже привело не только к простоям на металлургических предприятиях, которые теряют экспортные заказы, но и прямым потерям бюджета. Если не ввести временный мораторий на вывоз лома, то государство Украина будет терять по 20 млрд. грн. в год.

Об этом пишет Бизнес-портал UAprom в статье "Дефицитное сырье: почему Украине выгодно запретить экспорт лома".

"Металлолом – это стратегическое и дефицитное сырье для металлургии. Ни одна промышленная технология не позволяет выплавить сталь без лома. В то же время в Украине заготовка лома падает уже 20 лет подряд, и по итогам 2020 год достигла исторического минимума – 2,9 млн. т", - объясняет президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков. Тем временем, экспорт металлолома на внешние рынки в январе-августе 2021 года увеличились почти в 20 раз и составили 410 тыс. т. Самые большие объемы экспорта пришлись на летний период: в июне вывезли 85 тыс. т, июле – 103 тыс. т, августе – 75 тыс. т.

В Федерации работодателей выступают за то, чтобы Украина экспортировала продукцию с добавленной стоимостью, а не сырье, к тому же без какой-либо переработки. "Я уже неоднократно говорил, что Украину просто преследует сырьевое проклятие. В этом году – это бесконтрольный экспорт лома. Это самый примитивный вариант развития отечественной промышленности", - утверждает генеральный директор ФРУ Руслан Ильичев.

Введение запрета на экспорт металлолома может стать стратегическим решением власти, поскольку позволит обеспечить местных производителей критически важным сырьем в долгосрочной перспективе, считает Игорь Гужва, доктор экономических наук и руководитель аналитического центра CMD-Ukraine. В Украине лом используют не только большие заводы, говорит эксперт, но и сотни малых предприятий, которые производят сталь для собственных потребностей. А для экономики страны гораздо выгоднее, чтобы лом перерабатывался в продукцию с добавленной стоимостью внутри страны, чем сырье шло на экспорт, добавляет эксперт.

В "Укрметаллургпроме" утверждают, что 1 тонна экспортируемого лома дает государству около 1,8 тыс. грн. (эквивалент пошлины в 58 евро), тогда как 1 тонна лома, переработанного в сталь, приносит 8,2 тыс. грн. налогов.

"Если не ввести мораторий на экспорт металлолома, Украина будет ежегодно терять около 20 млрд. грн. налоговых отчислений, 5 млн. т в производстве стали, 2,4% ВВП Украины, $1,4 млрд. валютных поступлений. Кроме того, нужно помнить, что ломозаготовительная отрасль – это все еще теневой бизнес, несмотря на принятый закон про обеление отрасли, и экспортное ценообразование – непрозрачное, что также приводит к потерям бюджета на десятки миллионов долларов", - отмечает А. Каленков.