Кабинет министров принял постановление, которое даст возможность каждому украинцу старше 18 лет купить военные облигации через приложение "Дия".
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"Военные облигации стали одним из чрезвычайно важных инструментов финансирования нашей армии", - отметил премьер.
Шмыгаль напомнил, что за время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военных облигаций на сумму более 100 млрд грн.
"Сегодня на заседании правительства мы утвердили постановление, которое даст возможность каждому украинцу старше 18 лет просто и удобно купить военные облигации через приложение "Дия", - подчеркнул он.
Война в Украине и военные облигации:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.
25 февраля Кабинет министров принял решение о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока.
По состоянию на 3 мая с начала полномасштабного нападения России на Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет почти 50 млрд грн, 93,8 млн долл. и 176,5 млн евро.
По состоянию на 14 июня всего с начала полномасштабного вторжения Минфин продал военных облигаций на более чем 90 млрд грн.
19 июля 2022 года Министерство финансов повысило ставку по годовым гривневым военным облигациям до 14% годовых.
Всего с начала полномасштабного вторжения Минфин продал военных облигаций на более чем 100 млрд грн.
14 сентября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров имеет договоренность с Министерством финансов и Национальным банком, что последний будет выкупать военные облигации на сумму не более 30 млрд грн ежемесячно.