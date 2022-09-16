За время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военных облигаций на сумму более 100 млрд грн.

Кабинет министров принял постановление, которое даст возможность каждому украинцу старше 18 лет купить военные облигации через приложение "Дия".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Военные облигации стали одним из чрезвычайно важных инструментов финансирования нашей армии", - отметил премьер.

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Шмыгаль напомнил, что за время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военных облигаций на сумму более 100 млрд грн.

"Сегодня на заседании правительства мы утвердили постановление, которое даст возможность каждому украинцу старше 18 лет просто и удобно купить военные облигации через приложение "Дия", - подчеркнул он.

Война в Украине и военные облигации:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

25 февраля Кабинет министров принял решение о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока.

По состоянию на 3 мая с начала полномасштабного нападения России на Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет почти 50 млрд грн, 93,8 млн долл. и 176,5 млн евро.

По состоянию на 14 июня всего с начала полномасштабного вторжения Минфин продал военных облигаций на более чем 90 млрд грн.

19 июля 2022 года Министерство финансов повысило ставку по годовым гривневым военным облигациям до 14% годовых.

Всего с начала полномасштабного вторжения Минфин продал военных облигаций на более чем 100 млрд грн.

14 сентября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров имеет договоренность с Министерством финансов и Национальным банком, что последний будет выкупать военные облигации на сумму не более 30 млрд грн ежемесячно.

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