Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн.

Министерство финансов повысило ставку по годовым гривневым военным облигациям до 14% годовых.

Об этом сообщается на официальной странице Минфина в Facebook.

Отмечается, что годовая процентная ставка по военным облигациям выросла на 3 процентных пункта до 14%.

Война в Украине и военные облигации:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

25 февраля Кабинет министров принял решение о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. гривен. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 10 до 11% годовых в зависимости от срока.

По состоянию на 3 мая с начала полномасштабного нападения России на Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет почти 50 млрд грн, 93,8 млн долл. и 176,5 млн евро.

По состоянию на 14 июня всего с начала полномасштабного вторжения Минфин продал военных облигаций на более чем 90 млрд грн.

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