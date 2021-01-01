Сегодня тарифы на транспортировку газа выросли у 20 облгазов.

С сегодняшнего дня, 1 января, в Украине выросли тарифы для населения на услуги распределения (транспортировки) газа.

Читайте такжеРост электротарифов для населения: когда и на сколькоСоответствующие проекты новых цен одобрила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

НКРЭКУ утвердила на этот год повышение тарифов для 20 облгазов из 22 имеющихся.

Как выросли тарифы

Тариф "Киевоблгаза" вырос с 0,81 гривни до 1,55 гривни;

"Киевгаза" - с 0,28 гривни до 0,32 гривни;

"Одессагаза" - с 0,79 гривни до 0,89 гривни;

"Полтавагаза" - с 1,09 гривни до 2,07 гривни;

"Херсонгаза" - с 0,94 гривни до 1,8 гривни;

"Луганскгаза" - с 0,92 гривни до 1,13 гривни.

Новое повышение тарифов в Нацкомиссии объяснили необходимостью компенсировать недополученную тарифную выручку облгазов за 2015-2019 годы, а также компенсировать расходы, связанные с разницей в ценах при закупке в предыдущих годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических нужд.

Что этому предшествовало

Средняя стоимость газа в Украине для населения в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 24%, с 5,77 гривни до 7,16 гривни за кубометр.

С января 2020 года украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. Платежку за транспортировку газа получили, в том числе потребители, которые не пользуются газом в домохозяйстве, а также новые потребители.

24 декабря 2019 года НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределяющих компаний Украины в течение первого полугодия 2020 года - от 30% до 2,5 раза в зависимости от компании.

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Автор: УНИАН