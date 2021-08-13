Украинцы получат материальную помощь в честь 30-й годовщины Дня Независимости страны. Но рассчитывать на деньги могут лишь некоторые категории киевлян.
Кому повезет получить помощь и сколько заплатят в честь праздника, рассказали в Киевской городской государственной администрации.
Так, КГГА планирует поздравить некоторых киевлян и переселенцев, проживающих в столице, одноразовой помощью от 250 до 700 гривен.
Кто получит 700 гривен:
- киевляне-члены семей лиц, которые погибли или умерли в результате ранений, увечья или контузии, полученных во время участия в Революции Достоинства. Также денежную помощь получат члены семей тех лиц, которые посмертно получили звание Герой Украины за участие в Революции Достоинства;
- члены семей лиц, которые принимали участие в АТО и находились в районах антитеррористической операции в период ее проведения, и погибли или пропали без вести в результате агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;
- члены семей погибших лиц, которые были волонтерами в АТО или добровольно обеспечивали проведение антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях;
- киевляне, члены семей которых погибли в АТО, и были бойцами-добровольцами.
Читайте такжеКурс доллар подешевел до уровня мая 2020 годаКто сможет получить в честь Дня Независимости 500 гривен:
- киевляне-борцы за независимость Украины в XX веке;
- праведники Бабьего Яра;
- репрессированные лица, которые были реабилитированы, и члены их семей, которых принудительно переселили, а сейчас они получают повышение к пенсии в соответствии с пунктом "г" статьи 77 Закона "О пенсионном обеспечении";
- участники народного ополчения, защищавшие Киев в период с 11 июля 1941 года по 19 сентября 1941 года;
- отцы и матери погибших военнослужащих срочной военной службы;
- киевляне, включенные в перечень лиц, которые получили тяжелые повреждения во время массовых акций протеста и обратились в медучреждения в период с 21 ноября 2013 года до 13 апреля 2014 года.
Кому заплатят 400 гривен:
- лица с нарушениями слуха или зрения;
- киевляне, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время общественного протеста и обратились к врачам в период с 21 ноября 2013 года до 13 апреля 2014 года.
Читайте такжеУкраинцы перестали боятся брать ипотеку: сколько и в какое жилье готовы вложитКто сможет получить помощь в размере 350 гривен:
- киевляне, получившие во время акций протестов с 21 ноября 2013 года до 13 апреля 2014 года легкие телесные повреждения;
- киевляне, которые принимали участие в АТО;
- киевляне, которые были в АТО в качестве бойцов-добровольцев.
Кому окажут помощь в виде 280 гривен:
- лица, которые получают социальную помощь как граждане, не имеющие права на пенсию и лица с инвалидностью;
- лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;
- киевляне, которые получают пособие на детей, больных тяжелыми перинатальные поражения, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические и онкогематологические болезни, ДЦП, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые заболевания почек;
- получатели пособия на ребенка, нуждающегося в трансплантации органа, паллиативной помощи и которым не установлена инвалидность.
Читайте также"ПриватБанк" закроет сотни отделений и уволит тысячи сотрудниковТакже по 250 гривен получат лица, которым платится компенсация за предоставление социальных услуг на профессиональной и непрофессиональной основах. На помощь могут рассчитывать также получатели компенсации по уходу за лицом с инвалидностью или человеком, который достиг 80 лет, и неработающие пенсионеры с пенсией, которая не превышает двух прожиточных минимумов для потерявших трудоспособность лиц.
Ранее УНИАН уже сообщал, что налоговая ищет нелегально трудоустроенных: кому грозит штраф на 180 тысяч гривен.
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