Речь идет об одноразовой адресной социальной помощи для жителей Киева и переселенцев, которые живут в столице.

Украинцы получат материальную помощь в честь 30-й годовщины Дня Независимости страны. Но рассчитывать на деньги могут лишь некоторые категории киевлян.

Кому повезет получить помощь и сколько заплатят в честь праздника, рассказали в Киевской городской государственной администрации.

Так, КГГА планирует поздравить некоторых киевлян и переселенцев, проживающих в столице, одноразовой помощью от 250 до 700 гривен.

Кто получит 700 гривен:

киевляне-члены семей лиц, которые погибли или умерли в результате ранений, увечья или контузии, полученных во время участия в Революции Достоинства. Также денежную помощь получат члены семей тех лиц, которые посмертно получили звание Герой Украины за участие в Революции Достоинства;

члены семей лиц, которые принимали участие в АТО и находились в районах антитеррористической операции в период ее проведения, и погибли или пропали без вести в результате агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;

члены семей погибших лиц, которые были волонтерами в АТО или добровольно обеспечивали проведение антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях;

киевляне, члены семей которых погибли в АТО, и были бойцами-добровольцами.

Читайте также Курс доллар подешевел до уровня мая 2020 года Кто сможет получить в честь Дня Независимости 500 гривен:

киевляне-борцы за независимость Украины в XX веке;

праведники Бабьего Яра;

репрессированные лица, которые были реабилитированы, и члены их семей, которых принудительно переселили, а сейчас они получают повышение к пенсии в соответствии с пунктом "г" статьи 77 Закона "О пенсионном обеспечении";

участники народного ополчения, защищавшие Киев в период с 11 июля 1941 года по 19 сентября 1941 года;

отцы и матери погибших военнослужащих срочной военной службы;

киевляне, включенные в перечень лиц, которые получили тяжелые повреждения во время массовых акций протеста и обратились в медучреждения в период с 21 ноября 2013 года до 13 апреля 2014 года.

Кому заплатят 400 гривен:

лица с нарушениями слуха или зрения;

киевляне, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время общественного протеста и обратились к врачам в период с 21 ноября 2013 года до 13 апреля 2014 года.

Читайте также Украинцы перестали боятся брать ипотеку: сколько и в какое жилье готовы вложит Кто сможет получить помощь в размере 350 гривен:

киевляне, получившие во время акций протестов с 21 ноября 2013 года до 13 апреля 2014 года легкие телесные повреждения;

киевляне, которые принимали участие в АТО;

киевляне, которые были в АТО в качестве бойцов-добровольцев.

Кому окажут помощь в виде 280 гривен:

лица, которые получают социальную помощь как граждане, не имеющие права на пенсию и лица с инвалидностью;

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;

киевляне, которые получают пособие на детей, больных тяжелыми перинатальные поражения, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические и онкогематологические болезни, ДЦП, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые заболевания почек;

получатели пособия на ребенка, нуждающегося в трансплантации органа, паллиативной помощи и которым не установлена инвалидность.

Читайте также"ПриватБанк" закроет сотни отделений и уволит тысячи сотрудниковТакже по 250 гривен получат лица, которым платится компенсация за предоставление социальных услуг на профессиональной и непрофессиональной основах. На помощь могут рассчитывать также получатели компенсации по уходу за лицом с инвалидностью или человеком, который достиг 80 лет, и неработающие пенсионеры с пенсией, которая не превышает двух прожиточных минимумов для потерявших трудоспособность лиц.

Ранее УНИАН уже сообщал, что налоговая ищет нелегально трудоустроенных: кому грозит штраф на 180 тысяч гривен.

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Автор: Полина Кузенко