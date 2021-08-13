С 1 июля в Украине проходит инспекционная кампания по легализации труда.

В Украине с 1 июля проводится инспекционная проверка по поиску нелегально трудоустроенных работников на предприятиях, за время которой выявлено 6084 работника, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщило Министерство экономики на своем официальном сайте.

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"С 1 июля в Украине проходит инспекционная кампания по легализации труда. За это время было проведено 1951 инспекционное посещение и выявлено 6084 работника, допущенных к работе без трудовых договоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет более 4 человек на одного проверенного работодателя, а наибольшее количество неоформленных работников выявлено в сферах торговли; организации питания и сельском хозяйстве.

В региональном разрезе больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (504), Винницкой (465) и Одесской (428) областях.

Штраф за нелегальных работников может существенно ударить по платежеспособности бизнеса.

В случае, если сотрудник оформлен неофициально, а работает по гражданско-правовому договору или вовсе без договора, работодателя ждет штраф в сумме 60 тыс. грн.

В случае, если нарушение не будет устранено и во время повторной проверки его снова обнаружат, сумма штрафа будет увеличена до 180 тыс. грн.

Незадекларированный труд:

Незадекларированный труд - это оплачиваемая деятельность, которая полностью или частично не оформлена в соответствии с требованиями законодательства.

Такой труд также называют неформальной, неофициальной, незарегистрированной, теневой, скрытой занятостью.

Минимальная зарплата в Украине:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2021 года выросла, по сравнению с маем 2020 года, на 28,1% - до 13 тыс. 499 грн.

Ситуация с зарплатами в Украине:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляла 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

20 мая 2020 года Кабинет министров принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду соцстрахования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Кабинет министров Украины в июне выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

Верховная Рада 25 августа 2020 года приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

В августе задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла на 0,6%%. В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября текущего года выросла на 0,8% и составила 2,198 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,1% по сравнению с августом и на 1 октября составила 3,56 млрд грн.

Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.

28 октября 2020 года правительство приняло постановление о выделении дополнительных средств в размере 1,3 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

28 октября 2020 года Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения долгов по заработной плате и денежному обеспечению.

По данным Государственной службы статистики средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2020 года выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% - до 11998 грн.

Украинцы за первый квартал 2021 года заработали 983,6 млрд грн, а потратили за аналогичный период на 83,4 млрд грн больше – 1 трлн. 67 млрд грн.

По состоянию на 2 августа 2021 года на каждом третьем предприятии, которые проверила Государственная служба Украины по вопросам труда за последние полгода, были выявлены проблемы с трудовым законодательством, самое частое нарушение — неоформленные работники.

Автор: Богдан Слуцкий