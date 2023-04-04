В Украине существенно увеличилось количество клиентов банков, которые обслуживаются дистанционно.

Украинцы начали активнее пользоваться услугами различных банков: в 2022 году количество клиентов банков выросло почти на 10% и составило более 79 млн человек.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, из них 76,3 млн – это физические лица, 3 млн – субъекты хозяйствования (из них 2 млн – ФОПы). Количество открытых ими счетов выросло на 12,8% по сравнению с предыдущим годом и составило 160,2 млн шт. (в 2021 году – 142 млн шт.)

Кроме того, в Украине существенно увеличилось количество клиентов банков, которые обслуживаются дистанционно. Это более двух третей всех клиентов банков: 78% субъектов хозяйствования и 68% физических лиц (2,4 млн и 51,4 млн клиентов соответственно).

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"В 2022 году общее количество счетов, которые банки обслуживали дистанционно, увеличилось на 18,8% по сравнению с 2021 годом. А по сравнению с 2020 годом – на 73%", - говорится в сообщении.

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