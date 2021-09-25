Перебои в работе ожидаются в ночь с 25 на 26 сентября.

Украинцев предупредили о перебоях в работе банковского приложения "Приват24". Проблема коснется в основном бизнеса.

Об этом сообщил представитель "ПриватБанка" Олег Серга в Facebook

Перебои в работе "Приват24" ожидаются в ночь с 25 на 26 сентября. Это связано с проведением технических работ.

"На выходные ночью ПриватБанк проводит технические работы по модернизации онлайн-банка Приват24 для бизнеса. Именно в ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в Приват24 для бизнеса могут быть краткосрочно недоступными", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВо Львове мошенники украли у мужчины более 24 тысяч гривен, похитив телефонВ банке посоветовали клиентам не проводить платежи ночью, чтобы технические работы не повлияли на них.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале сентября "ПриватБанк" предупредил клиентов об ограничениях в работе сервисов и невозможности осуществления операций из-за оптимизации процессинга.

В связи с работами не проводились транзакции по картам, не работал Приват24 для физлиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка. Клиентов банка призывали позаботиться о наличных деньгах заблаговременно и извиняются за неудобства.

Автор: Анастасия Горбачева