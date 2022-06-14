Без заимствования 5 млрд долл. ежемесячно правительству придется сокращать расходы, от чего пострадают наиболее незащищенные слои населения.

Расходы государственного бюджета значительно превышают поступления из собственных источников: так, в мае поступления составили 101 млрд грн, а расходы – 250 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев во время всеукраинского телемарафона.

"Наши расходы значительно больше, чем те суммы, которые мы собираем сегодня на счет традиционных источников, - это таможня и налоговая. Несмотря на то, что налоговая почти выполнила план мая, и мы собрали в бюджет 101,3 млрд грн в мае, мы потратили из госбюджета 250 млрд. И это свидетельствует о том, что разница очень большая, и мы без помощи наших партнеров не обойдемся как в мае, так и в июне, так и еще по крайней мере 3-4 месяца точно", - сказал Гетманцев.

Он также отметил, что ежемесячная потребность в дополнительном финансировании составляет около 5 млрд долл. Для сравнения, в 2020 году Украина получила 2,1 млрд долл. в год от МВФ и это считалось неплохой помощью, а сейчас государство нуждается в 5 млрд долл. в месяц.

"Большую часть этих средств дают США, часть - Еврокомиссия, а также направления правительства разных стран – и гранты, и кредиты. Но, бесспорно, каждый месяц - это битва за указанные средства, это убеждение наших партнеров... Хочу отметить, что партнеры не финансируют военную кампанию, они финансируют другие расходы госбюджета, а военная кампания финансируется за счет наших источников", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что заимствование 5 млрд долл. ежемесячно является необходимостью, в противном случае придется сокращать расходы.

"Если мы не заимствуем ежемесячно, нам придется сокращать расходы, потому что на самом деле для повышения налогов у нас нет потенциала в экономике. Следовательно, мы будем вынуждены уменьшать расходы, а от этого пострадают прежде всего социально незащищенные слои населения. Итак, задача правительства номер один - не только собрать деньги внутри государства, но и позаимствовать за рубежом", - резюмировал Гетманцев.

Война в Украине и дефицит госбюджета:

По данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит госбюджета Украины достигает 5 млрд долларов.

Доходы госбюджета в мае 2022 года только на 30% покрыли расходы

9 июня министр финансов Сергей Марченко заявил, что Минфин ведет переговоры и рассчитывает до конца года привлечь 20 млрд долларов в виде грантовой и кредитной помощи на финансирование дефицита госбюджета.

В частности, в июне планируется получить от международных партнеров 4,8 млрд долларов, в июле – более 4 млрд долларов.

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