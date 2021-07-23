Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

Украина осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн долларов с доходностью 6,3% и погашением в 2029 году для финансирования расходов госбюджета на 2021 год.

Об этом сообщило Министерство финансов на своем официальном сайте.

Читайте такжеКабмин перераспределил госбюджет из-за Пенсионного фонда: что будет с выплатами

"Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21 мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила 1,25 млрд долл.",- сказано в сообщении.

Отмечается, что довыпуск состоялся с доходностью 6,30% и ценой предложения при дополнительном размещении 103,493%.

"Финальная книга заявок размером 1,7 млрд долл. позволила достичь сужения спредов доходности по сравнению с доходностью при первичном размещении облигаций размером 1,25 млрд долл. в апреле этого года", - сказано в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

Выпуск еврооблигаций: что необходимо знать

В апреле 2021 года Украина выпустила еврооблигации на сумму 1,25 млрд долл. под 6,875% годовых с погашением в 2029 году.

11 декабря 2020 года Украина осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн долл.

В июле 2020 года Украина разместила 12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на 2 млрд долл. под 7,25% годовых, и за счет этого выпуска выкупила еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму 846,15 млн долл.

Автор: Богдан Слуцкий